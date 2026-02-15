Vide-grenier Cerizay

Vide-grenier

Le Vide-Grenier du Carnaval de Cerizay est organisé au profit des Restos du Coeur, ouvert uniquement aux particuliers, dans les rues du centre-ville.

Pas de vente d’animaux, ni de nourriture.

Installation de 6h30 à 9h30.

Tarif 2 € le mètre linéaire sans limitation.

Inscription tél: 06 81 69 39 09 (de 14h à 18h) ou videgre.ceriz@gmail.com

Entrée et parking gratuits, buvette sur place. .

