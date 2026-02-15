Vide-grenier Cerizay
Vide-grenier Cerizay dimanche 12 avril 2026.
Vide-grenier
Centre-ville Cerizay Deux-Sèvres
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
2026-04-12
Le Vide-Grenier du Carnaval de Cerizay est organisé au profit des Restos du Coeur, ouvert uniquement aux particuliers, dans les rues du centre-ville.
Pas de vente d’animaux, ni de nourriture.
Installation de 6h30 à 9h30.
Tarif 2 € le mètre linéaire sans limitation.
Inscription tél: 06 81 69 39 09 (de 14h à 18h) ou videgre.ceriz@gmail.com
Entrée et parking gratuits, buvette sur place. .
Centre-ville Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 69 39 09 videgre.ceriz@gmail.com
