VIDE GRENIER Cers 6 juillet 2025 07:00

Hérault

VIDE GRENIER Rue de la Plaine Cers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Le Comité de Jumelage organise un vide grenier estival!

Buvette et restauration sur place.

Entrée libre pour les visiteurs.

Rue de la Plaine

Cers 34420 Hérault Occitanie +33 6 84 99 77 23

English :

The Comité de Jumelage is organizing a summer garage sale!

Refreshments and catering on site.

Free admission for visitors.

German :

Das Partnerschaftskomitee organisiert einen sommerlichen Flohmarkt!

Getränke und Speisen werden vor Ort angeboten.

Freier Eintritt für Besucher.

Italiano :

Il Comitato di gemellaggio organizza una vendita estiva di garage!

Rinfresco e ristorazione in loco.

Ingresso libero per i visitatori.

Espanol :

El Comité de Hermanamiento organiza una venta de garaje en verano

Refrescos y catering in situ.

Entrada gratuita para los visitantes.

