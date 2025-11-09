Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier Salle Émile Labadesse Cescau

Vide grenier Salle Émile Labadesse Cescau dimanche 9 novembre 2025.

Salle Émile Labadesse 67 route de Mazerolles Cescau Pyrénées-Atlantiques

Venez chiner ou flâner, de nombreux exposants vous attendent.   .

Salle Émile Labadesse 67 route de Mazerolles Cescau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 75 01 23  cescavie@gmail.com

