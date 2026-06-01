Vide grenier Cesny-les-Sources
Vide grenier Cesny-les-Sources dimanche 28 juin 2026.
Cesny-les-Sources
Vide grenier
Le Bourg Cesny-les-Sources Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Vide grenier
Vide grenier restauration et buvette sur place
Manège
Exposition de véhicules militaires et prestiges .
Le Bourg Cesny-les-Sources 14220 Calvados Normandie +33 2 31 78 84 84
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English : Vide grenier
Flea market
L’événement Vide grenier Cesny-les-Sources a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Suisse Normande