Cesny-les-Sources

Vide grenier

Le Bourg Cesny-les-Sources Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 07:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Vide grenier

Vide grenier restauration et buvette sur place

Manège

Exposition de véhicules militaires et prestiges .

Le Bourg Cesny-les-Sources 14220 Calvados Normandie +33 2 31 78 84 84

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English : Vide grenier

Flea market

L’événement Vide grenier Cesny-les-Sources a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Suisse Normande