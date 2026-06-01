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Vide grenier Cesny-les-Sources

Vide grenier Cesny-les-Sources dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 14220 Cesny-les-Sources

Département : Calvados

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Cesny-les-Sources

Vide grenier

Le Bourg Cesny-les-Sources Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Vide grenier
Vide grenier restauration et buvette sur place
Manège
Exposition de véhicules militaires et prestiges   .

Le Bourg Cesny-les-Sources 14220 Calvados Normandie +33 2 31 78 84 84 

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English : Vide grenier

Flea market

L’événement Vide grenier Cesny-les-Sources a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Suisse Normande

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