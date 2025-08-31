Vide Grenier Chabrillan

Vide Grenier Chabrillan dimanche 31 août 2025.

Vide Grenier

270 quartier l’Hortal Chabrillan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 06:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

Date(s) :

2025-08-31 2025-09-21

Vide grenier avec petite restauration et buvette.

270 quartier l’Hortal Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes victorianature26@gmail.com

English :

Flea market with snacks and refreshments.

German :

Flohmarkt mit kleinen Snacks und Getränken.

Italiano :

Mercatino delle pulci con snack e rinfreschi.

Espanol :

Mercadillo con aperitivos y refrescos.

L’événement Vide Grenier Chabrillan a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme