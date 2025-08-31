Vide Grenier Chabrillan
Vide Grenier Chabrillan dimanche 31 août 2025.
Vide Grenier
270 quartier l’Hortal Chabrillan Drôme
Début : 2025-08-31 06:00:00
fin : 2025-08-31 18:00:00
2025-08-31 2025-09-21
Vide grenier avec petite restauration et buvette.
270 quartier l’Hortal Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes victorianature26@gmail.com
English :
Flea market with snacks and refreshments.
German :
Flohmarkt mit kleinen Snacks und Getränken.
Italiano :
Mercatino delle pulci con snack e rinfreschi.
Espanol :
Mercadillo con aperitivos y refrescos.
