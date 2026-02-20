Vide-grenier Écurie Les Sabots de Verres Chaintré
Vide-grenier Écurie Les Sabots de Verres Chaintré dimanche 3 mai 2026.
Vide-grenier
Écurie Les Sabots de Verres 771 Chemin du Roy de Croix Chaintré Saône-et-Loire
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
2026-05-03
Vide-grenier organisé par Les Licornes à Paillettes à l'Écurie Les Sabots de Verres à l'occasion des Portes Ouvertes.
2€ le ml.
Écurie Les Sabots de Verres 771 Chemin du Roy de Croix Chaintré 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 16 26 57
