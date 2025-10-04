Vide grenier Chamonix-Mont-Blanc

Vide grenier Chamonix-Mont-Blanc samedi 4 octobre 2025.

Vide grenier

Parking de La Fis Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Le Foyer de ski de fond d’Argentière organise un vide grenier le 04 octobre prochain.

Parking de La Fis Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 82 37 83 foyerskidefondargentiere@gmail.com

English : Flea market

The Foyer de ski de fond d’Argentière is organizing a garage sale on October 04.

German : Flohmarkt

Der Foyer de ski de fond d’Argentière organisiert am 04. Oktober einen Flohmarkt.

Italiano : Mercato delle pulci

Il Foyer de ski de fond d’Argentière organizza una vendita di garage il 04 ottobre.

Espanol : Rastro

El Foyer de ski de fond d’Argentière organiza una venta de garaje el 04 de octubre.

