Vide grenier Chamonix-Mont-Blanc
Vide grenier Chamonix-Mont-Blanc samedi 4 octobre 2025.
Vide grenier
Parking de La Fis Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Le Foyer de ski de fond d’Argentière organise un vide grenier le 04 octobre prochain.
.
Parking de La Fis Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 82 37 83 foyerskidefondargentiere@gmail.com
English : Flea market
The Foyer de ski de fond d’Argentière is organizing a garage sale on October 04.
German : Flohmarkt
Der Foyer de ski de fond d’Argentière organisiert am 04. Oktober einen Flohmarkt.
Italiano : Mercato delle pulci
Il Foyer de ski de fond d’Argentière organizza una vendita di garage il 04 ottobre.
Espanol : Rastro
El Foyer de ski de fond d’Argentière organiza una venta de garaje el 04 de octubre.
L’événement Vide grenier Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc