Vide-grenier Château-Renard

Vide-grenier Château-Renard dimanche 13 juillet 2025.

Vide-grenier

Château-Renard Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 05:00:00

fin : 2025-07-13 18:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Le Comité des Fêtes de Château-Renard organise

un vide-grenier avec buvette et restauration sur

place.

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 79 00

English :

The Comité des Fêtes de Château-Renard is organizing

a garage sale with refreshments and food

on site.

German :

Das Festkomitee von Château-Renard organisiert

einen Flohmarkt mit Getränken und Speisen vor Ort

vor Ort.

Italiano :

Il Comitato delle Feste di Château-Renard organizza

un mercatino dell’usato con punti di ristoro e di

sul posto.

Espanol :

El Comité de Fiestas de Château-Renard organiza

una venta de garaje con puestos de refrescos y

en el lugar.

