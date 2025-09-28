Vide grenier Châteaugiron

Vide grenier Châteaugiron dimanche 28 septembre 2025.

Vide grenier

Ossé Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Le comité des fêtes d’Ossé organise son traditionnel vide-greniers le dimanche 28 septembre 2025, de 8h à 18h, rue du Stade à Ossé.

Entre 100 et 200 exposants, exclusivement particuliers, seront présents tout au long de la journée.

– Restauration et buvette

– Toilettes accessibles

– Parking visiteurs

– Animations et manèges

– Vente de pain cuit au feu de bois dans le four communal (à partir de 9h)

– Présence de la mascotte « Marinette »

Informations exposants

– Type d’exposants particuliers uniquement

– Horaires d’installation de 6h30 à 8h00

– Horaires de présence jusqu’à 18h

– Placement libre, sans réservation nécessaire

– Tarif 2 € le mètre linéaire

Aménagements installation en extérieur, parking dédié aux exposants

Rappel aucune voiture autorisée sur le site pendant l’événement .

Ossé Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

