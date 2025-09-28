Vide grenier Châteaugiron
Vide grenier Châteaugiron dimanche 28 septembre 2025.
Vide grenier
Ossé Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
2025-09-28
Le comité des fêtes d’Ossé organise son traditionnel vide-greniers le dimanche 28 septembre 2025, de 8h à 18h, rue du Stade à Ossé.
Entre 100 et 200 exposants, exclusivement particuliers, seront présents tout au long de la journée.
– Restauration et buvette
– Toilettes accessibles
– Parking visiteurs
– Animations et manèges
– Vente de pain cuit au feu de bois dans le four communal (à partir de 9h)
– Présence de la mascotte « Marinette »
Informations exposants
– Type d’exposants particuliers uniquement
– Horaires d’installation de 6h30 à 8h00
– Horaires de présence jusqu’à 18h
– Placement libre, sans réservation nécessaire
– Tarif 2 € le mètre linéaire
Aménagements installation en extérieur, parking dédié aux exposants
Rappel aucune voiture autorisée sur le site pendant l’événement .
Ossé Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02
