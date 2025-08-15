vide-grenier Châteauneuf-de-Galaure
vide-grenier Châteauneuf-de-Galaure vendredi 15 août 2025.
vide-grenier
Place du 19 mars 1962 Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-15 06:00:00
fin : 2025-08-15 13:00:00
Date(s) :
2025-08-15
Vide-grenier annuel de Charrière-Animation.
.
Place du 19 mars 1962 Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 03 26 39 spectacleacharriere@gmail.com
English :
Charrière-Animation’s annual garage sale.
German :
Jährlicher Flohmarkt von Charrière-Animation.
Italiano :
Vendita annuale di garage di Charrière-Animation.
Espanol :
Venta anual de garaje de Charrière-Animation.
