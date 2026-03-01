Vide-grenier Châteauneuf-de-Galaure
Vide-grenier Châteauneuf-de-Galaure samedi 28 mars 2026.
Vide-grenier
Place des Cordeliers Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 08:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Venez chiner et découvrir des trésors lors de ce vide-grenier. L’événement est ouvert aux particuliers et aux associations souhaitant exposer. Une buvette et un service de petite restauration seront disponibles sur place pour agrémenter votre journée.
.
Place des Cordeliers Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 32 21 81 galaure@accorderie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover treasures at this garage sale. The event is open to individuals and associations wishing to exhibit. A refreshment stall and snack bar will be available on site to enhance your day.
L’événement Vide-grenier Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-03-08 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche