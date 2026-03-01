Vide-grenier

Place des Cordeliers Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 08:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Venez chiner et découvrir des trésors lors de ce vide-grenier. L’événement est ouvert aux particuliers et aux associations souhaitant exposer. Une buvette et un service de petite restauration seront disponibles sur place pour agrémenter votre journée.

.

Place des Cordeliers Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 32 21 81 galaure@accorderie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover treasures at this garage sale. The event is open to individuals and associations wishing to exhibit. A refreshment stall and snack bar will be available on site to enhance your day.

L’événement Vide-grenier Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-03-08 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche