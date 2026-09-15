Informations pratiques

Châteauneuf-de-Galaure

Vide grenier

3125 Chem. du Coteau Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Vide grenier organisé par l’association Tous autour de ESC, avec buvette et petite restauration sur place.

.

3125 Chem. du Coteau Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 31 12 07 sylviane26@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Yard sale organized by the « Tous autour de ESC » association, with a refreshment stand and light snacks available on site.

L’événement Vide grenier Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche