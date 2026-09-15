Vide grenier Châteauneuf-de-Galaure
dimanche 20 septembre 2026 · Châteauneuf-de-Galaure
Informations pratiques
Châteauneuf-de-Galaure
Vide grenier
3125 Chem. du Coteau Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Vide grenier organisé par l’association Tous autour de ESC, avec buvette et petite restauration sur place.
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3125 Chem. du Coteau Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 31 12 07 sylviane26@sfr.fr
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English :
Yard sale organized by the « Tous autour de ESC » association, with a refreshment stand and light snacks available on site.
L’événement Vide grenier Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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