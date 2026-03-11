Vide Grenier

Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Vide grenier: buvette et petite restauration sur place

Dimanche 12 avril de 9h à 17h à la salle Ar Sterenn de Châteauneuf

> Pas de réservation exposants premier arrivé premier servi.

> Organisé par l’association des familles, amis et résidents du Centre Ker Arthur.

> Table si besoin 2€

> Bénéfices au profit des résidents du Centre Ker Arthur .

Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 73 43 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-03-11 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou