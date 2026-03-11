Vide Grenier Châteauneuf-du-Faou
Vide Grenier Châteauneuf-du-Faou dimanche 12 avril 2026.
Vide Grenier
Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Vide grenier: buvette et petite restauration sur place
Dimanche 12 avril de 9h à 17h à la salle Ar Sterenn de Châteauneuf
> Pas de réservation exposants premier arrivé premier servi.
> Organisé par l’association des familles, amis et résidents du Centre Ker Arthur.
> Table si besoin 2€
> Bénéfices au profit des résidents du Centre Ker Arthur .
Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 73 43 17
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English : Vide Grenier
L’événement Vide Grenier Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-03-11 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou