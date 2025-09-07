Vide grenier Châteauneuf-sur-Isère
Vide grenier Châteauneuf-sur-Isère dimanche 7 septembre 2025.
Vide grenier
place de l’Isère Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 06:00:00
fin : 2025-09-07 16:00:00
Date(s) :
2025-09-07
L’Association des Familles Rurales organise un vide grenier ouvert à tous (particuliers, familles, professionnels). Pas d’alimentaire ni d’objets neufs, restauration et buvette sur place.
.
place de l’Isère Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 82 42 fr-chateauneufsurisere@orange.fr
English :
The Association des Familles Rurales is organizing a garage sale open to all (individuals, families, professionals). No foodstuffs or new items, catering and refreshments on site.
German :
Die Association des Familles Rurales organisiert einen Flohmarkt, der für alle offen ist (Einzelpersonen, Familien, Gewerbetreibende). Keine Lebensmittel oder neue Gegenstände, Essen und Trinken vor Ort.
Italiano :
L’Association des Familles Rurales organizza una vendita di garage aperta a tutti (singoli, famiglie, professionisti). Non sono ammessi prodotti alimentari o articoli nuovi, il catering e il rinfresco sono in loco.
Espanol :
La Association des Familles Rurales organiza una venta de garaje abierta a todos (particulares, familias, profesionales). No hay comida o artículos nuevos, catering y refrescos en el sitio.
L’événement Vide grenier Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-30 par Valence Romans Tourisme