Vide grenier Châteauneuf-sur-Isère

Vide grenier Châteauneuf-sur-Isère dimanche 7 septembre 2025.

Vide grenier

place de l’Isère Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-07 06:00:00

fin : 2025-09-07 16:00:00

Date(s) :

2025-09-07

L’Association des Familles Rurales organise un vide grenier ouvert à tous (particuliers, familles, professionnels). Pas d’alimentaire ni d’objets neufs, restauration et buvette sur place.

place de l’Isère Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 82 42 fr-chateauneufsurisere@orange.fr

English :

The Association des Familles Rurales is organizing a garage sale open to all (individuals, families, professionals). No foodstuffs or new items, catering and refreshments on site.

German :

Die Association des Familles Rurales organisiert einen Flohmarkt, der für alle offen ist (Einzelpersonen, Familien, Gewerbetreibende). Keine Lebensmittel oder neue Gegenstände, Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

L’Association des Familles Rurales organizza una vendita di garage aperta a tutti (singoli, famiglie, professionisti). Non sono ammessi prodotti alimentari o articoli nuovi, il catering e il rinfresco sono in loco.

Espanol :

La Association des Familles Rurales organiza una venta de garaje abierta a todos (particulares, familias, profesionales). No hay comida o artículos nuevos, catering y refrescos en el sitio.

