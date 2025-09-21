Vide Grenier Châteauroux
Vide Grenier Châteauroux dimanche 21 septembre 2025.
Vide Grenier
Rue Max Hymans Châteauroux Indre
Début : 2025-09-21 07:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Le conseil du grand quartier organise un grand vide-grenier !
Réservation obligatoire . Emplacement 4mx3m pour 5€. L’entrée se fera par l’avenue de Châtellerault.
Pour les exposants, possibilité de stationner une voiture à proximité de son emplacement. .
Rue Max Hymans Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 70 41 12 41
English :
The Grand Quartier Council is organizing a big garage sale!
German :
Der Rat des großen Viertels organisiert einen großen Flohmarkt!
Italiano :
Il Consiglio del Grand Quartier organizza una grande vendita di garage!
Espanol :
El Ayuntamiento del Grand Quartier organiza una gran venta de garaje
