Vide Grenier Châteauroux

Vide Grenier Châteauroux dimanche 21 septembre 2025.

Rue Max Hymans Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-21 07:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Le conseil du grand quartier organise un grand vide-grenier !
Réservation obligatoire . Emplacement 4mx3m pour 5€. L’entrée se fera par l’avenue de Châtellerault.
Pour les exposants, possibilité de stationner une voiture à proximité de son emplacement.   .

Rue Max Hymans Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 70 41 12 41 

English :

The Grand Quartier Council is organizing a big garage sale!

German :

Der Rat des großen Viertels organisiert einen großen Flohmarkt!

Italiano :

Il Consiglio del Grand Quartier organizza una grande vendita di garage!

Espanol :

El Ayuntamiento del Grand Quartier organiza una gran venta de garaje

L’événement Vide Grenier Châteauroux a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Châteauroux Berry Tourisme