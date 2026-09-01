Informations pratiques

Châteauroux

Vide-Grenier

Rue Max Hymans Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 07:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Un vide grenier est organisé par le Grand-Quartier BLLN (Beaulieu – La Pointerie – La Bourie -Notz)

Buvette et restauration sur place ! .

Rue Max Hymans Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 70 41 12 41

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English :

A yard sale is being organized by the Grand-Quartier BLLN (Beaulieu – La Pointerie – La Bourie – Notz)

L’événement Vide-Grenier Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Châteauroux Berry Tourisme