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AGENDA · Châteauroux

Vide-Grenier Châteauroux

dimanche 20 septembre 2026 · Châteauroux

Vide-Grenier Châteauroux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Rue Max Hymans
Ville
36000 Châteauroux
Département
Indre
Tarif

Châteauroux

Vide-Grenier

Rue Max Hymans Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Un vide grenier est organisé par le Grand-Quartier BLLN (Beaulieu – La Pointerie – La Bourie -Notz)
Buvette et restauration sur place !   .

Rue Max Hymans Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 70 41 12 41 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A yard sale is being organized by the Grand-Quartier BLLN (Beaulieu – La Pointerie – La Bourie – Notz)

L’événement Vide-Grenier Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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