Vide-Grenier Châteauroux
dimanche 20 septembre 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
Vide-Grenier
Rue Max Hymans Châteauroux Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Un vide grenier est organisé par le Grand-Quartier BLLN (Beaulieu – La Pointerie – La Bourie -Notz)
Buvette et restauration sur place ! .
Rue Max Hymans Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 70 41 12 41
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English :
A yard sale is being organized by the Grand-Quartier BLLN (Beaulieu – La Pointerie – La Bourie – Notz)
L’événement Vide-Grenier Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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