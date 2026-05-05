Vide-grenier Châtenoy
Vide-grenier Châtenoy samedi 6 juin 2026.
Châtenoy
Vide-grenier
Châtenoy Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Vide-greniers
Vide greniers de 7h30 à 19h. Vide grenier de 7h30 à 19h00. Installation de 6h30 à 7h30 inscription gratuite à la mairie sur mairie.chatenoy@wanadoo.fr
Food trucks sur place midi et soir. Spectacle pyrotechnique sur le thème des 4 saisons à 22h30. Toutes les activités de la journée sont gratuites. .
Châtenoy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 55 92 53
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English :
L’événement Vide-grenier Châtenoy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GATINAIS SUD