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Vide-grenier Châtenoy

Vide-grenier Châtenoy

Vide-grenier Châtenoy samedi 6 juin 2026.

Ville : 45260 Châtenoy

Département : Loiret

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Gratuit

Châtenoy

Vide-grenier

Châtenoy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Vide-greniers
Vide greniers de 7h30 à 19h. Vide grenier de 7h30 à 19h00. Installation de 6h30 à 7h30 inscription gratuite à la mairie sur mairie.chatenoy@wanadoo.fr
Food trucks sur place midi et soir. Spectacle pyrotechnique sur le thème des 4 saisons à 22h30. Toutes les activités de la journée sont gratuites.   .

Châtenoy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 55 92 53 

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English :

L’événement Vide-grenier Châtenoy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GATINAIS SUD