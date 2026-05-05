Châtenoy

Vide-grenier

Châtenoy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Vide-greniers

Vide greniers de 7h30 à 19h. Vide grenier de 7h30 à 19h00. Installation de 6h30 à 7h30 inscription gratuite à la mairie sur mairie.chatenoy@wanadoo.fr

Food trucks sur place midi et soir. Spectacle pyrotechnique sur le thème des 4 saisons à 22h30. Toutes les activités de la journée sont gratuites. .

Châtenoy 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 55 92 53

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English :

L’événement Vide-grenier Châtenoy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GATINAIS SUD