Vide grenier Châtillon-Saint-Jean

Vide grenier Châtillon-Saint-Jean dimanche 31 août 2025.

Vide grenier

Centre du village Châtillon-Saint-Jean Drôme

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-08-31 07:00:00

fin : 2025-08-31 17:00:00

Date(s) :

2025-08-31

Venez nombreux pour dénicher des petits trésors au vide grenier organisé par les Enfants de la Joyeuse !

Centre du village Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 03 77 88 brocante.chatillon@gmail.com

English :

Come one, come all to the garage sale organized by the Enfants de la Joyeuse!

German :

Kommen Sie zahlreich, um beim von den Kindern der Joyeuse organisierten Flohmarkt nach kleinen Schätzen zu suchen!

Italiano :

Venite tutti al mercatino organizzato dagli Enfants de la Joyeuse!

Espanol :

Venid todos a la venta de garaje organizada por los Enfants de la Joyeuse

