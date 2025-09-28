VIDE GRENIER CHAUMONT Chaumont

VIDE GRENIER CHAUMONT Chaumont dimanche 28 septembre 2025.

Rue du Palais Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-09-28

Tout public

Vide grenier

– Rue du Palais et parvis de la basilique ( rue Nicolas Mougeot)

– Entrée gratuite

– Ambiance musicale Swing’n Jazz .

Rue du Palais Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est

