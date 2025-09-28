VIDE GRENIER CHAUMONT Chaumont
VIDE GRENIER CHAUMONT
Rue du Palais Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Tout public
Vide grenier
– Rue du Palais et parvis de la basilique ( rue Nicolas Mougeot)
– Entrée gratuite
– Ambiance musicale Swing’n Jazz .
Rue du Palais Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00
