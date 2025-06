Vide-grenier Chazé-sur-Argos Chazé-sur-Argos 6 juillet 2025 08:00

Maine-et-Loire

Vide-grenier Chazé-sur-Argos Complexe sportif Chazé-sur-Argos Maine-et-Loire

Début : 2025-07-06 08:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

2025-07-06

Vide-grenier à Chazé-sur-Argos le dimanche 6 juillet 2025 au complexe sportif.

Au programme repas, buvette et surprises de 8h à 18h. .

Complexe sportif

Chazé-sur-Argos 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 50 99 09 10

English :

Garage sale in Chazé-sur-Argos on Sunday, July 6, 2025 at the sports complex.

German :

Flohmarkt in Chazé-sur-Argos am Sonntag, den 6. Juli 2025 im Sportkomplex.

Italiano :

Vendita di garage a Chazé-sur-Argos domenica 6 luglio 2025 presso il complesso sportivo.

Espanol :

Venta de garaje en Chazé-sur-Argos el domingo 6 de julio de 2025 en el complejo deportivo.

L’événement Vide-grenier Chazé-sur-Argos Chazé-sur-Argos a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de tourisme Anjou bleu