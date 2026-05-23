Chazé-sur-Argos

Vide-grenier Chazé-sur-Argos

Complexe sportif Chazé-sur-Argos Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Vide-grenier à Chazé-sur-Argos le dimanche 5 juillet 2026 au complexe sportif.

Au programme repas, buvette et surprises de 8h à 18h. .

Complexe sportif Chazé-sur-Argos 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 50 99 09 10

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English :

Garage sale in Chazé-sur-Argos on Sunday, July 5, 2026 at the sports complex.

L’événement Vide-grenier Chazé-sur-Argos Chazé-sur-Argos a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme Anjou bleu