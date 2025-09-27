Vide Grenier Le Soult Chouvigny
Vide Grenier Le Soult Chouvigny samedi 27 septembre 2025.
Vide Grenier
Le Soult Camping municipal Le Bel Chouvigny Allier
Début : 2025-09-27 09:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
2025-09-27
À l’occasion de la journée des Gorges de LA Sioule, venez chiner et dénicher des trésors au vide grenier organisé au camping.
Le Soult Camping municipal Le Bel Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 39 47 79
English :
Come and hunt for treasures at the garage sale organized at the campsite on the occasion of Gorges de LA Sioule Day.
German :
Anlässlich des Tages der Schluchten von LA Sioule können Sie beim Flohmarkt auf dem Campingplatz nach Schätzen stöbern.
Italiano :
In occasione della giornata delle Gorges de LA Sioule, venite a caccia di tesori al mercatino organizzato in campeggio.
Espanol :
Para celebrar el día de las Gargantas de LA Sioule, venga a buscar tesoros a la venta de garaje organizada en el camping.
L’événement Vide Grenier Chouvigny a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme Val de Sioule