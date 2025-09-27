Vide Grenier Le Soult Chouvigny

Vide Grenier Le Soult Chouvigny samedi 27 septembre 2025.

Vide Grenier

Le Soult Camping municipal Le Bel Chouvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

À l’occasion de la journée des Gorges de LA Sioule, venez chiner et dénicher des trésors au vide grenier organisé au camping.

.

Le Soult Camping municipal Le Bel Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 39 47 79

English :

Come and hunt for treasures at the garage sale organized at the campsite on the occasion of Gorges de LA Sioule Day.

German :

Anlässlich des Tages der Schluchten von LA Sioule können Sie beim Flohmarkt auf dem Campingplatz nach Schätzen stöbern.

Italiano :

In occasione della giornata delle Gorges de LA Sioule, venite a caccia di tesori al mercatino organizzato in campeggio.

Espanol :

Para celebrar el día de las Gargantas de LA Sioule, venga a buscar tesoros a la venta de garaje organizada en el camping.

L’événement Vide Grenier Chouvigny a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme Val de Sioule