Vide grenier Salle polyvalente Guy Poulou Ciboure
Vide grenier Salle polyvalente Guy Poulou Ciboure dimanche 22 mars 2026.
Vide grenier
Salle polyvalente Guy Poulou Chemin des Barthes Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Au profit des enfants de l’école Saint Michel .
Salle polyvalente Guy Poulou Chemin des Barthes Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 15 58 08 ecolesaintmichel64.apel@gmail.com
English :
L’événement Vide grenier Ciboure a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Pays Basque