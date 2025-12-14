Vide grenier Salle polyvalente Guy Poulou Ciboure

Vide grenier

Vide grenier Salle polyvalente Guy Poulou Ciboure dimanche 22 mars 2026.

Vide grenier

Salle polyvalente Guy Poulou Chemin des Barthes Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22

Date(s) :
2026-03-22

Au profit des enfants de l’école Saint Michel   .

Salle polyvalente Guy Poulou Chemin des Barthes Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 15 58 08  ecolesaintmichel64.apel@gmail.com

English :

L’événement Vide grenier Ciboure a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Pays Basque