AGENDA · Ciboure
Vide grenier Salle polyvalente Guy Poulou Ciboure
dimanche 27 septembre 2026 · Salle polyvalente Guy Poulou · Ciboure
Informations pratiques
Ciboure
Vide grenier
Salle polyvalente Guy Poulou Chemin des barthes Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
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Salle polyvalente Guy Poulou Chemin des barthes Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 66 53 04
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Ciboure a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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