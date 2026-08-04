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Vide grenier Salle polyvalente Guy Poulou Ciboure

dimanche 27 septembre 2026 · Salle polyvalente Guy Poulou · Ciboure

Vide grenier Salle polyvalente Guy Poulou Ciboure

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Salle polyvalente Guy Poulou
Adresse
Chemin des barthes
Ville
64500 Ciboure
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Ciboure

Vide grenier

Salle polyvalente Guy Poulou Chemin des barthes Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

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Salle polyvalente Guy Poulou Chemin des barthes Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 66 53 04 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Ciboure a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque

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