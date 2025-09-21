Vide Grenier CIQ de Bel Air Salon-de-Provence

Vide Grenier CIQ de Bel Air Salon-de-Provence dimanche 21 septembre 2025.

Vide Grenier CIQ de Bel Air

Dimanche 21 septembre 2025 de 7h à 17h. Place Tricon Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2025-09-21 07:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Découvrez le traditionnel Vide Grenier du CIQ de Bel Air à Salon-de-Provence cet automne ! Chinez, vendez, échangez lors de cet événement départemental incontournable.

Venez chiner et dénicher des trésors au Vide Grenier du CIQ de Bel Air à Salon-de-Provence ! Un événement incontournable pour tous les amateurs de bonnes affaires et les chasseurs d’objets uniques. Organisé dans la charmante commune de Salon-de-Provence, ce vide grenier départemental promet une journée riche en découvertes.



Ne ratez pas cette occasion unique de parcourir des stands diversifiés où livres, vêtements, jouets, articles de décoration et bien d’autres trésors vous attendent. Que vous soyez à la recherche de la perle rare ou simplement curieux de voir ce que d’autres ont à offrir, cet événement est fait pour vous !



Et pour que la journée soit complète, profitez des rafraîchissements et gourmandises proposés sur place. Notre buvette vous accueillera avec des boissons pour tous les goûts, tandis que les amateurs de douceurs pourront se régaler de crêpes et de bonbons. Une ambiance conviviale et festive est garantie !



Faites également attention à la date limite d’inscription pour réserver votre stand vous avez jusqu’au 18 Septembre 2025 pour vous inscrire et rejoindre la communauté des exposants.



Rendez-vous donc au Vide Grenier du CIQ de Bel Air ! Venez pour le commerce, restez pour le plaisir. Ne manquez pas cette journée pleine de surprises et de convivialité. Nos portes sont ouvertes à tous, et nous sommes impatients de vous y voir !



Salon-de-Provence vous attend pour un vide grenier mémorable et festif. Venez nombreux! .

Place Tricon Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 70 03 48 35

English :

Discover the traditional Vide Grenier of the CIQ de Bel Air in Salon-de-Provence this autumn! Browse, sell and trade at this not-to-be-missed event in the département.

German :

Entdecken Sie diesen Herbst den traditionellen Flohmarkt des CIQ de Bel Air in Salon-de-Provence! Stöbern Sie, verkaufen Sie, tauschen Sie bei dieser unumgänglichen Veranstaltung im Departement.

Italiano :

Scoprite il tradizionale Garage Sale del CIQ de Bel Air a Salon-de-Provence quest’autunno! Cercate, vendete e scambiate in questo evento imperdibile del dipartimento.

Espanol :

Descubra este otoño el tradicional Garage Sale del CIQ de Bel Air en Salon-de-Provence Busque, venda e intercambie en esta cita ineludible del departamento.

L’événement Vide Grenier CIQ de Bel Air Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence