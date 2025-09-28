Vide Grenier CIQ Michelet/Aires de la Dîmes Parc de l’École Maternelle Michelet Salon-de-Provence

Vide Grenier CIQ Michelet/Aires de la Dîmes Parc de l’École Maternelle Michelet Salon-de-Provence dimanche 28 septembre 2025.

Vide Grenier CIQ Michelet/Aires de la Dîmes

Dimanche 28 septembre 2025 de 7h30 à 16h. Parc de l’École Maternelle Michelet Avenue Michelet Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 07:30:00

fin : 2025-09-28 16:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Le CIQ Michelet Aires de la Dîme organise son vide-greniers de la rentrée.

15 € les 5 mètres Sur réservation au 06 03 55 07 85



Adresse 305 Avenue Michelet, 13300 Salon de Provence (Boîte aux lettres réservée au CIQ Michelet/Aire de la Dîme) .

Parc de l’École Maternelle Michelet Avenue Michelet Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 55 07 85

English :

The CIQ Michelet Aires de la Dîme organizes its back-to-school garage sale.

German :

Das CIQ Michelet Aires de la Dîme organisiert seinen Flohmarkt zu Beginn des Schuljahres.

Italiano :

Il CIQ Michelet Aires de la Dîme organizza il suo mercatino autunnale.

Espanol :

El CIQ Michelet Aires de la Dîme organiza su venta de garaje de otoño.

L’événement Vide Grenier CIQ Michelet/Aires de la Dîmes Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de Salon de Provence