Vide Grenier CIQ Michelet/Aires de la Dîmes Parc de l’École Maternelle Michelet Salon-de-Provence
Dimanche 28 septembre 2025 de 7h30 à 16h. Parc de l’École Maternelle Michelet Avenue Michelet Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2025-09-28 07:30:00
fin : 2025-09-28 16:00:00
2025-09-28
Le CIQ Michelet Aires de la Dîme organise son vide-greniers de la rentrée.
15 € les 5 mètres Sur réservation au 06 03 55 07 85
Adresse 305 Avenue Michelet, 13300 Salon de Provence (Boîte aux lettres réservée au CIQ Michelet/Aire de la Dîme) .
Parc de l’École Maternelle Michelet Avenue Michelet Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 55 07 85
English :
The CIQ Michelet Aires de la Dîme organizes its back-to-school garage sale.
German :
Das CIQ Michelet Aires de la Dîme organisiert seinen Flohmarkt zu Beginn des Schuljahres.
Italiano :
Il CIQ Michelet Aires de la Dîme organizza il suo mercatino autunnale.
Espanol :
El CIQ Michelet Aires de la Dîme organiza su venta de garaje de otoño.
L’événement Vide Grenier CIQ Michelet/Aires de la Dîmes Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de Salon de Provence