Vide Grenier CIQ Michelet/Aires de la Dîmes Parc de l’École Maternelle Michelet Salon-de-Provence

Vide Grenier CIQ Michelet/Aires de la Dîmes

Dimanche 19 avril 2026 de 7h à 16h. Parc de l’École Maternelle Michelet Avenue Michelet Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 07:00:00

fin : 2026-04-19 16:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Le CIQ Michelet Aires de la Dîme organise son vide-greniers de printemps.

15 € les 5 mètres Sur réservation au 06 03 55 07 85



Adresse 305 Avenue Michelet, 13300 Salon de Provence (Boîte aux lettres réservée au CIQ Michelet/Aire de la Dîme) .

Parc de l’École Maternelle Michelet Avenue Michelet Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 55 07 85

English :

The CIQ Michelet Aires de la Dîme organizes its spring garage sale.

L’événement Vide Grenier CIQ Michelet/Aires de la Dîmes Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de Salon de Provence