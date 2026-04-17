Cize

Vide grenier

Maison du Bief Cize Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 07:30:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Buvette Restauration.

Vente de fleurs par l’entreprise Chaillet fleurs . .

Maison du Bief Cize 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 72 98 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide grenier Cize a été mis à jour le 2026-04-17 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA