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Vide grenier Cize

Vide grenier Cize samedi 9 mai 2026.

Adresse : Maison du Bief

Ville : 39300 Cize

Département : Jura

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Cize

Vide grenier

Maison du Bief Cize Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 07:30:00
fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Buvette Restauration.
Vente de fleurs par l’entreprise Chaillet fleurs .   .

Maison du Bief Cize 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 72 98 26 

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English :

L’événement Vide grenier Cize a été mis à jour le 2026-04-17 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA