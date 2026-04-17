Vide grenier Cize
Vide grenier Cize samedi 9 mai 2026.
Cize
Vide grenier
Maison du Bief Cize Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 07:30:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Buvette Restauration.
Vente de fleurs par l’entreprise Chaillet fleurs . .
Maison du Bief Cize 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 72 98 26
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English :
L’événement Vide grenier Cize a été mis à jour le 2026-04-17 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA