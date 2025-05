VIDE GRENIER – Clairegoutte, 15 juin 2025 07:00, Clairegoutte.

Haute-Saône

VIDE GRENIER Clairegoutte Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

Les Sapeurs Pompiers de Clairegoutte et le traiteur Christophe Mathieu organisent leur 5ème vide grenier.

Dimanche 15 juin. À partir de 6h30 pour les exposants.

Buffet et buvette.

Tarif 1,50€ le mètre, 2 mètres minimum et repas gourmand à 10€.

Info et inscription au 07 84 32 06 34 ou 03 84 63 12 76 .

Clairegoutte 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 84 32 06 34

English : VIDE GRENIER

German : VIDE GRENIER

Italiano :

Espanol :

L’événement VIDE GRENIER Clairegoutte a été mis à jour le 2025-05-24 par RONCHAMP TOURISME