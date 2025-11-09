Vide grenier salle de fetes Clansayes
Vide grenier salle de fetes Clansayes dimanche 9 novembre 2025.
Vide grenier
salle de fetes Salle des fêtes Clansayes Drôme
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-11-09 08:00:00
fin : 2025-11-09 15:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Vide grenier. Frais d’inscription au profit du téléthon.
salle de fetes Salle des fêtes Clansayes 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 48 67 24 regis.barras26@gmail.com
English :
Flea market. Registration fees to benefit the telethon.
German :
Verkauf auf dem Dachboden. Anmeldegebühr zugunsten des Telethon.
Italiano :
Mercato delle pulci. Quote di iscrizione a favore di Telethon.
Espanol :
Mercadillo. Cuotas de inscripción a beneficio del telemaratón.
