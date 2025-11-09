Vide grenier salle de fetes Clansayes

Vide grenier

salle de fetes Salle des fêtes Clansayes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 08:00:00

fin : 2025-11-09 15:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Vide grenier. Frais d’inscription au profit du téléthon.

.

salle de fetes Salle des fêtes Clansayes 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 48 67 24 regis.barras26@gmail.com

English :

Flea market. Registration fees to benefit the telethon.

German :

Verkauf auf dem Dachboden. Anmeldegebühr zugunsten des Telethon.

Italiano :

Mercato delle pulci. Quote di iscrizione a favore di Telethon.

Espanol :

Mercadillo. Cuotas de inscripción a beneficio del telemaratón.

L’événement Vide grenier Clansayes a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence