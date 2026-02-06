Vide grenier Clermont-Créans

Vide grenier

12 Rue des Délices Clermont-Créans Sarthe

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-26

Vide grenier. L’Association des Parents d’Elève

L’Association des Parents d’Elèves de Clermont-Créans vous proposent son traditionnel vide-greniers accompagné de sa vente de plants de légumes et fleurs à Ecole des délices; Horaires: Exposants 6h30 Public 9h, Tarif: 2€ m .

12 Rue des Délices Clermont-Créans 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 7 83 85 30 73

English :

Flea market. Parents’ Association

