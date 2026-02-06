Vide grenier Clermont-Créans
Vide grenier Clermont-Créans dimanche 26 avril 2026.
12 Rue des Délices Clermont-Créans Sarthe
L’Association des Parents d’Elèves de Clermont-Créans vous proposent son traditionnel vide-greniers accompagné de sa vente de plants de légumes et fleurs à Ecole des délices; Horaires: Exposants 6h30 Public 9h, Tarif: 2€ m .
Flea market. Parents’ Association
