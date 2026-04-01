Vide grenier Coinches
Vide grenier Coinches dimanche 26 avril 2026.
Coinches
Vide grenier
1 place Grandidier Coinches Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
L’association R.E.C.R.E organise leur vide grenier au centre du village. Restauration et buvette seront au rendez-vous.Tout public
0 .
1 place Grandidier Coinches 88100 Vosges Grand Est +33 6 84 43 31 94 l.batot@orange.fr
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English :
The R.E.C.R.E association is organizing a garage sale in the village center. Catering and refreshments will be available.
L’événement Vide grenier Coinches a été mis à jour le 2026-04-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES