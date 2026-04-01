Coinches

Vide grenier

1 place Grandidier Coinches Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’association R.E.C.R.E organise leur vide grenier au centre du village. Restauration et buvette seront au rendez-vous.Tout public

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1 place Grandidier Coinches 88100 Vosges Grand Est +33 6 84 43 31 94 l.batot@orange.fr

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English :

The R.E.C.R.E association is organizing a garage sale in the village center. Catering and refreshments will be available.

L’événement Vide grenier Coinches a été mis à jour le 2026-04-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES