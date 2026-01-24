Vide-grenier Collège Sainte-Marie Collège Sainte-Marie La Richardais
Collège Sainte-Marie 11 rue de l’Hermitage La Richardais Ille-et-Vilaine
Pour la 4ème édition de notre vide grenier, nous vous attendons nombreux !
Venez vendre vos vêtements ; bibelots; vaisselle; jouets….etc. (événement réservé aux particuliers) ou bien … venez chiner et faire de bonnes affaires.
Sur place, vous trouverez une buvette et un espace restauration.
Organisé par l’APEL du collège Sainte-Marie.
Renseignements/réservations apelstemariedinard@gmail.com ou 06 61 38 15 32 .
