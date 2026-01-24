Vide-grenier Collège Sainte-Marie Collège Sainte-Marie La Richardais

Vide-grenier Collège Sainte-Marie

Collège Sainte-Marie 11 rue de l’Hermitage La Richardais Ille-et-Vilaine

Début : 2026-05-17 08:30:00

fin : 2026-05-17

2026-05-17

Pour la 4ème édition de notre vide grenier, nous vous attendons nombreux !

Venez vendre vos vêtements ; bibelots; vaisselle; jouets….etc. (événement réservé aux particuliers) ou bien … venez chiner et faire de bonnes affaires.

Sur place, vous trouverez une buvette et un espace restauration.

Organisé par l’APEL du collège Sainte-Marie.

Renseignements/réservations apelstemariedinard@gmail.com ou 06 61 38 15 32 .

