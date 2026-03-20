Vide grenier Comité des fêtes de Creissels Creissels
Vide grenier Comité des fêtes de Creissels Creissels samedi 11 avril 2026.
Vide grenier Comité des fêtes de Creissels
Comité des fêtes de Creissels Creissels Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-23 2026-05-01
Vide grenier le Vendredi 1er mai de 8h à 17h
PAS DE RESEVATION AU TELEPHONE
Emplacements dans la salle des fêtes et sur le parking extérieur.
INSCRIPTIONS LE SAMEDI 11 AVRIL DE 10H 0 12H ET JEUDI 23 AVRIL DE 18H 0 20H A LA SALLE VOUTEE ( EN DESSOUS DE LA MAIRIE)
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Comité des fêtes de Creissels Creissels 12100 Aveyron Occitanie +33 7 73 70 96 98 comitedesfetescreissels@gmail.com
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English :
L’événement Vide grenier Comité des fêtes de Creissels Creissels a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)