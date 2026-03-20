Vide grenier Comité des fêtes de Creissels

Comité des fêtes de Creissels Creissels Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-23 2026-05-01

Vide grenier le Vendredi 1er mai de 8h à 17h

PAS DE RESEVATION AU TELEPHONE

Emplacements dans la salle des fêtes et sur le parking extérieur.

INSCRIPTIONS LE SAMEDI 11 AVRIL DE 10H 0 12H ET JEUDI 23 AVRIL DE 18H 0 20H A LA SALLE VOUTEE ( EN DESSOUS DE LA MAIRIE)

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Comité des fêtes de Creissels Creissels 12100 Aveyron Occitanie +33 7 73 70 96 98 comitedesfetescreissels@gmail.com

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English :

L’événement Vide grenier Comité des fêtes de Creissels Creissels a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)