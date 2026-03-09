Vide grenier Parking Intermarché Concarneau

Vide grenier Parking Intermarché Concarneau vendredi 1 mai 2026.

Vide grenier

Parking Intermarché Lanriec Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Organisé par L’Hermine concarnoise
Gratuit pour les moins de 18 ans   .

Parking Intermarché Lanriec Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44 

English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Concarneau a été mis à jour le 2026-03-09 par OTC CCA

