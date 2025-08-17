Vide grenier Conthil

Vide grenier Conthil dimanche 17 août 2025.

Vide grenier

Rue du Stade Conthil Moselle

Tarif : – – EUR
Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-17 06:00:00
fin : 2025-08-17

2025-08-17

Vide grenier
Restauration et buvette sur placeTout public
Rue du Stade Conthil 57340 Moselle Grand Est +33 6 83 06 40 92 

English :

Flea market
Food and refreshments on site

German :

Verkauf auf dem Dachboden
Essen und Trinken vor Ort

Italiano :

Mercato delle pulci
Catering e rinfreschi in loco

Espanol :

Mercadillo
Catering y refrescos in situ

L’événement Vide grenier Conthil a été mis à jour le 2025-08-10 par OT DU PAYS SAULNOIS