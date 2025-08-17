Vide grenier Conthil
Vide grenier Conthil dimanche 17 août 2025.
Rue du Stade Conthil Moselle
Gratuit
Gratuit
Dimanche 2025-08-17 06:00:00
fin : 2025-08-17
2025-08-17
Restauration et buvette sur placeTout public
Rue du Stade Conthil 57340 Moselle Grand Est +33 6 83 06 40 92
English :
Flea market
Food and refreshments on site
German :
Verkauf auf dem Dachboden
Essen und Trinken vor Ort
Italiano :
Mercato delle pulci
Catering e rinfreschi in loco
Espanol :
Mercadillo
Catering y refrescos in situ
L’événement Vide grenier Conthil a été mis à jour le 2025-08-10 par OT DU PAYS SAULNOIS