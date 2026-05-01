Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier Corbeilles

Vide grenier Corbeilles

Vide grenier Corbeilles samedi 30 mai 2026.

Ville : 45490 Corbeilles

Département : Loiret

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : Gratuit

Corbeilles

Vide grenier

Corbeilles Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 06:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Vide grenier
L’association Les Amis de Bréau organise un vide grenier foire à tout jusqu’à tard le soir.   .

Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 12 84 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market

L’événement Vide grenier Corbeilles a été mis à jour le 2026-05-20 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

À voir aussi à Corbeilles (Loiret)