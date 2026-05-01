Vide grenier Corbeilles
Vide grenier Corbeilles samedi 30 mai 2026.
Corbeilles
Vide grenier
Corbeilles Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 06:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Vide grenier
L’association Les Amis de Bréau organise un vide grenier foire à tout jusqu’à tard le soir. .
Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 12 84
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English :
Flea market
L’événement Vide grenier Corbeilles a été mis à jour le 2026-05-20 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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