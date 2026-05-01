Corbeilles

Vide grenier

Corbeilles Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 06:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Vide grenier

L’association Les Amis de Bréau organise un vide grenier foire à tout jusqu’à tard le soir. .

Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 12 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market

L’événement Vide grenier Corbeilles a été mis à jour le 2026-05-20 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS