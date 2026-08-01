AGENDA · Corbeilles
Vide grenier Corbeilles
dimanche 23 août 2026 · Corbeilles
Informations pratiques
Corbeilles
Vide grenier
Corbeilles Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Vide grenier
Le comité des fêtes de Corbeilles vous donne rendez-vous pour son traditionnel vide grenier du mois d’août. Exposition des Vieux Moteurs Corbeillois, un grand nombre d’exposants vous attendent ! .
Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 59 12 83 09
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English :
Flea market
L’événement Vide grenier Corbeilles a été mis à jour le 2026-07-31 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS