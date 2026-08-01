Informations pratiques

Corbeilles

Vide grenier

Corbeilles Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 06:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Vide grenier

Le comité des fêtes de Corbeilles vous donne rendez-vous pour son traditionnel vide grenier du mois d’août. Exposition des Vieux Moteurs Corbeillois, un grand nombre d’exposants vous attendent ! .

Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 59 12 83 09

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English :

Flea market

L’événement Vide grenier Corbeilles a été mis à jour le 2026-07-31 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS