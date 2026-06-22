Corgnac-sur-l’Isle

Vide Grenier

Corgnac-sur-l’Isle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Vide Grenier organisé par le club athlétique brantomais au Jardin des Moines de Brantôme-en-Périgord. Restauration et buvette sur place. Placement dans l’ore d’arrivée.

Arrivée des exposants: 6h30-9h00

Ouverture public: 9h00-17h00

Pas de tables fournies.

Vide Grenier organisé par le club athlétique brantomais au Jardin des Moines de Brantôme-en-Périgord. Restauration et buvette sur place. Placement dans l’ore d’arrivée.

Arrivée des exposants: 6h30-9h00

Ouverture public: 9h00-17h00

Pas de tables fournies. .

Corgnac-sur-l’Isle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 78 44 50

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English : Vide Grenier

Yard Sale organized by the Brantome Athletic Club at the Jardin des Moines in Brantôme-en-Périgord. Food and refreshments available on site. Set up in the arrival area.

Exhibitor setup: 6:30 a.m.–9:00 a.m.

Open to the public: 9:00 a.m.–5:00 p.m.

Tables are not provided.

L’événement Vide Grenier Corgnac-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-06-22 par Val de Dronne