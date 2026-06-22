Vide Grenier Corgnac-sur-l’Isle
Vide Grenier Corgnac-sur-l’Isle dimanche 5 juillet 2026.
Corgnac-sur-l’Isle
Vide Grenier
Corgnac-sur-l’Isle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Vide Grenier organisé par le club athlétique brantomais au Jardin des Moines de Brantôme-en-Périgord. Restauration et buvette sur place. Placement dans l’ore d’arrivée.
Arrivée des exposants: 6h30-9h00
Ouverture public: 9h00-17h00
Pas de tables fournies.
Vide Grenier organisé par le club athlétique brantomais au Jardin des Moines de Brantôme-en-Périgord. Restauration et buvette sur place. Placement dans l’ore d’arrivée.
Arrivée des exposants: 6h30-9h00
Ouverture public: 9h00-17h00
Pas de tables fournies. .
Corgnac-sur-l’Isle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 78 44 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide Grenier
Yard Sale organized by the Brantome Athletic Club at the Jardin des Moines in Brantôme-en-Périgord. Food and refreshments available on site. Set up in the arrival area.
Exhibitor setup: 6:30 a.m.–9:00 a.m.
Open to the public: 9:00 a.m.–5:00 p.m.
Tables are not provided.
L’événement Vide Grenier Corgnac-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-06-22 par Val de Dronne
À voir aussi à Corgnac-sur-l'Isle (Dordogne)
- Soirée magrets au bord de l’isle Corgnac-sur-l’Isle 4 juillet 2026
- Visite des Escargots du Périgord et repas Corgnac-sur-l’Isle 6 août 2026
- Eté actif Canirando Corgnac-sur-l’Isle 12 août 2026
- Visite des Escargots du Périgord et repas Corgnac-sur-l’Isle 13 août 2026
- Soirée sardinade & moules frites Corgnac-sur-l’Isle 14 août 2026