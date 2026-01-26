Vide grenier Cosnac
Vide grenier Cosnac dimanche 5 avril 2026.
Le Bourg Cosnac Corrèze
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
2026-04-05
Vide grenier organisé par le Comité des Fêtes, avec buvette et vente de frites.
En journée dans le bourg.
Tarif 2€50 le mètre. .
Le Bourg Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 58 16 70
