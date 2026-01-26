Vide grenier Cosnac

Vide grenier

Le Bourg Cosnac Corrèze

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Vide grenier organisé par le Comité des Fêtes, avec buvette et vente de frites.

En journée dans le bourg.

Tarif 2€50 le mètre. .

Le Bourg Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 58 16 70

