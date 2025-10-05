Vide grenier Salle polyvalente de Couffé Couffé
Vide grenier Salle polyvalente de Couffé Couffé dimanche 5 octobre 2025.
Vide grenier
Salle polyvalente de Couffé 12 Rue Saint-Jérôme Couffé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
Date(s) :
2025-10-05
L’APE de l’école Saint-Joseph vous propose un vide-greniers le dimanche 5 octobre !
Venez trouver la perle rare ce dimanche au vide grenier de Couffé !
Buvette et restauration sur place.
Entrée libre au public.
Emplacements intérieurs et extérieurs.
Location de tables.
Réservé aux particulier. .
Salle polyvalente de Couffé 12 Rue Saint-Jérôme Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 74 09 31 38 vide.grenier.apesaintjoseph44@gmail.com
English :
The APE of Saint-Joseph school is holding a garage sale on Sunday, October 5!
German :
Die EV der Schule Saint-Joseph bietet am Sonntag, den 5. Oktober einen Flohmarkt an!
Italiano :
L’APE della scuola Saint-Joseph organizza un mercatino dell’usato domenica 5 ottobre!
Espanol :
El APE del colegio Saint-Joseph organiza un mercadillo el domingo 5 de octubre
L’événement Vide grenier Couffé a été mis à jour le 2025-08-27 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis