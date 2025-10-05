Vide grenier Salle polyvalente de Couffé Couffé

Vide grenier Salle polyvalente de Couffé Couffé dimanche 5 octobre 2025.

Vide grenier

Salle polyvalente de Couffé 12 Rue Saint-Jérôme Couffé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-05

L’APE de l’école Saint-Joseph vous propose un vide-greniers le dimanche 5 octobre !

Venez trouver la perle rare ce dimanche au vide grenier de Couffé !

Buvette et restauration sur place.

Entrée libre au public.

Emplacements intérieurs et extérieurs.

Location de tables.

Réservé aux particulier. .

Salle polyvalente de Couffé 12 Rue Saint-Jérôme Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 74 09 31 38 vide.grenier.apesaintjoseph44@gmail.com

English :

The APE of Saint-Joseph school is holding a garage sale on Sunday, October 5!

German :

Die EV der Schule Saint-Joseph bietet am Sonntag, den 5. Oktober einen Flohmarkt an!

Italiano :

L’APE della scuola Saint-Joseph organizza un mercatino dell’usato domenica 5 ottobre!

Espanol :

El APE del colegio Saint-Joseph organiza un mercadillo el domingo 5 de octubre

L’événement Vide grenier Couffé a été mis à jour le 2025-08-27 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis