Courchapon

Vide grenier

Courchapon Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Vide grenier, semi nocturne. Exposants réservé aux particuliers, emplacement 3€ le mètre linéaire. Buvette avec restauration sur place. .

Courchapon 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 41 93 92 acdc25170@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Courchapon a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN