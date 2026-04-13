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Vide grenier Courchapon

Vide grenier Courchapon

Vide grenier Courchapon samedi 30 mai 2026.

Ville : 25170 Courchapon

Département : Doubs

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Courchapon

Vide grenier

Courchapon Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Vide grenier, semi nocturne. Exposants réservé aux particuliers, emplacement 3€ le mètre linéaire. Buvette avec restauration sur place.   .

Courchapon 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 41 93 92  acdc25170@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Courchapon a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN