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Vide grenier Courcôme

Vide grenier Courcôme vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Villegâts

Ville : 16240 Courcôme

Département : Charente

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Courcôme

Vide grenier

Villegâts Courcôme Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:30:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Produits régionaux, métiers artisanaux
Buvette et barbecue toute la journée
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Villegâts Courcôme 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 49 84 

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English :

Regional products and crafts
Refreshment bar and barbecue all day

L’événement Vide grenier Courcôme a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente