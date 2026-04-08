Vide grenier Courcôme
Vide grenier Courcôme vendredi 1 mai 2026.
Courcôme
Vide grenier
Villegâts Courcôme Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Produits régionaux, métiers artisanaux
Buvette et barbecue toute la journée
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Villegâts Courcôme 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 49 84
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English :
Regional products and crafts
Refreshment bar and barbecue all day
L’événement Vide grenier Courcôme a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente