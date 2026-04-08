Courcôme

Vide grenier

Villegâts Courcôme Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Produits régionaux, métiers artisanaux

Buvette et barbecue toute la journée

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Villegâts Courcôme 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 49 84

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English :

Regional products and crafts

Refreshment bar and barbecue all day

L’événement Vide grenier Courcôme a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente