Vide grenier

Courdemanche Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 07:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Vide grenier.

Fête du 14 juillet avec sont traditionnel vide grenier de 7h à 18h, divers animations restaurations et buvette sur place, feux d’artifice défilé aux lampions où l’ont brûle la bastille suivie d’un bal pour clôturé cette journée. .

Courdemanche 72150 Sarthe Pays de la Loire +33 6 12 79 46 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market.

L’événement Vide grenier Courdemanche a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Vallée du Loir