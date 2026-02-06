Vide grenier Courdemanche
Vide grenier Courdemanche mardi 14 juillet 2026.
Fête du 14 juillet avec sont traditionnel vide grenier de 7h à 18h, divers animations restaurations et buvette sur place, feux d’artifice défilé aux lampions où l’ont brûle la bastille suivie d’un bal pour clôturé cette journée. .
Courdemanche 72150 Sarthe Pays de la Loire +33 6 12 79 46 82
English :
Flea market.
