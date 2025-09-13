Vide grenier Cours de la République Pertuis

Samedi 13 septembre 2025 de 7h30 à 17h. cours de la République Pertuis Vaucluse

Vide grenier organisé par le village Pertuisien des Spectacles.

Samedi 13 septembre de 7h30 à 17h00 Cours de la République(partie basse)

Inscriptions à partir du 19 août au bar pause café de 9h00 à 11h00 les mardis et vendredis.( Rue Danton)

+ d’infos 06 45 10 89 41 .

cours de la République Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Garage sale organized by the Village Pertuisien des Spectacles.

German :

Vide grenier (Flohmarkt), organisiert vom Village Pertuisien des Spectacles.

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato dal Village Pertuisien des Spectacles.

Espanol :

Mercadillo organizado por el Village Pertuisien des Spectacles.

