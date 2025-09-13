Vide grenier Cours de la République Pertuis
Vide grenier Cours de la République Pertuis samedi 13 septembre 2025.
Vide grenier Cours de la République
Samedi 13 septembre 2025 de 7h30 à 17h. cours de la République Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 07:30:00
fin : 2025-09-13 17:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Vide grenier organisé par le village Pertuisien des Spectacles.
Vide grenier organisé par le Village Pertuisien des Spectacles
Samedi 13 septembre de 7h30 à 17h00 Cours de la République(partie basse)
Inscriptions à partir du 19 août au bar pause café de 9h00 à 11h00 les mardis et vendredis.( Rue Danton)
+ d’infos 06 45 10 89 41 .
cours de la République Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Garage sale organized by the Village Pertuisien des Spectacles.
German :
Vide grenier (Flohmarkt), organisiert vom Village Pertuisien des Spectacles.
Italiano :
Mercatino delle pulci organizzato dal Village Pertuisien des Spectacles.
Espanol :
Mercadillo organizado por el Village Pertuisien des Spectacles.
L’événement Vide grenier Cours de la République Pertuis a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme de Pertuis