Vide grenier Mairie Cours
Vide grenier Mairie Cours dimanche 29 mars 2026.
Vide grenier
Mairie 3 rue des Sources Cours Deux-Sèvres
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Le comité des fêtes de Cours organise un vide grenier.
Exposition véhicules anciens. .
Mairie 3 rue des Sources Cours 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 81 09 76 cdfcours79@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Cours a été mis à jour le 2026-02-28 par CC Val de Gâtine