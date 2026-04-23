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Vide Grenier Crocy

Vide Grenier Crocy

Vide Grenier Crocy dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Stade de Foot

Ville : 14620 Crocy

Département : Calvados

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Crocy

Vide Grenier

Stade de Foot Crocy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Vide grenier sur le stade de foot de la commune, organisé par l’APE Galopins et Cartables
Réservé aux particuliers 1€ le mètre
Restauration et buvette sur place
Vide grenier sur le stade de foot de la commune, organisé par l’APE Galopins et Cartables
Réservé aux particuliers 1€ le mètre
Restauration et buvette sur place   .

Stade de Foot Crocy 14620 Calvados Normandie +33 6 88 04 08 28  galopinsetcartables@gmail.com

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English : Vide Grenier

Flea market at the local football stadium, organised by the APE Galopins et Cartables .
Reserved for individuals €1 per metre
Catering and refreshments on site

L’événement Vide Grenier Crocy a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Falaise Suisse Normande