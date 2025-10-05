Vide-grenier Croignon

Le Bourg Croignon Gironde

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Le comité des fêtes de Croignon organise son vide-grenier le dimanche 5 octobre toute la journée. Cet événement convivial est l’occasion de chiner, vendre et donner une seconde vie aux objets. Les habitants et visiteurs pourront parcourir les stands pour découvrir livres, jouets, vêtements, meubles ou encore objets insolites. Pour les exposants, le tarif est de 2,50 € le mètre linéaire. Inscriptions auprès du comité des fêtes. Entrée libre. .

Le Bourg Croignon 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 76 75 comitefetes.croignon@gmail.com

