Vide grenier rue de la foret Crosey-le-Grand

dimanche 13 septembre 2026 · rue de la foret · Crosey-le-Grand

Informations pratiques

Crosey-le-Grand

Vide grenier

rue de la foret Stade Crosey-le-Grand Doubs

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Organisé par l’asso Ste Anne du Lomont, avec buvette et petite restauration. .

rue de la foret Stade Crosey-le-Grand 25340 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 74 03 23

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Crosey-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-05 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE