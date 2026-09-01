AGENDA · Crosey-le-Grand
Vide grenier rue de la foret Crosey-le-Grand
dimanche 13 septembre 2026 · rue de la foret · Crosey-le-Grand
Informations pratiques
Crosey-le-Grand
Vide grenier
rue de la foret Stade Crosey-le-Grand Doubs
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Organisé par l’asso Ste Anne du Lomont, avec buvette et petite restauration. .
rue de la foret Stade Crosey-le-Grand 25340 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 74 03 23
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Crosey-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-05 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE