Vide grenier Crosmières
Vide grenier Crosmières dimanche 21 juin 2026.
Vide grenier
Crosmières Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Vide grenier.
Restauration et buvette sur place. .
Crosmières 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 6 24 74 06 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market.
L’événement Vide grenier Crosmières a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Vallée du Loir